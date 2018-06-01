/ За билет в трамваях и троллейбусах действительно просят 20 рублей

Руководство «ЧелябГЭТ» снизило цены с начала лета.

Проезд в трамваях и троллейбусах с 1 июня действительно подешевел на 3 рубля. Вместо 23 пассажиры теперь отдают 20 рублей кондуктору. Однако такая акция распространяется лишь на тех горожан, которые расплачиваются «наличкой». У владельцев проездных списывается прежняя сумма за поездки.

С 1 июня 2018 года с целью привлечения пассажиров в трамваях и троллейбусах проводится акция по снижению стоимости поездки для пассажиров, осуществляющих оплату за наличный расчет, до 20 рублей. Для прочих категорий пассажиров стоимость проезда остается прежней. В полном объеме предоставляются льготы по проезду, для владельцев транспортных карт действуют скидки, также предоставляется возможность осуществлять пересадки при пользовании часовым и полуторачасовым билетами. — рассказали сайту «Первый областной» в ООО «ЧелябГЭТ».

Как рассказывают пассажиры, информация о новой цене за проезд расклеена по салону электротранспорта, на некоторых автобусах и троллейбусах объявление есть даже на лобовом стекле. В группе «Подслушано Челябинский транспорт» шутят, что пассажиры могут проехать на работу и с работы по цене литра бензина.