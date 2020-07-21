На трассе М-5 возле Миасса остановят движение

Объехать ремонт через город смогут только легковые машины.

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На трассе М-5 «Урал» вблизи Миасса произойдёт остановка движения. Она связана с работами по капитальному ремонту газопровода на участке. Остановку произведут в ночь со среды, 22 июля, на четверг, 23 июля, в промежутке с 2 до 5 утра, сообщили сайту «Первый областной» представители Упрдор «Южный Урал».



«Движение транспорта по федеральной автомобильной дороге М-5 „Урал“ на участке км 1772+286 будет полностью остановлено. Легковые автомобили будут направлены через г. Миасс, а тяжеловесному транспорту следует дождаться окончания работ и открытия движения»,— объяснили в Упрдор «Южный Урал».

Водителей просят отнестись к работам с пониманием, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также при планировании маршрута — учитывать остановку движения. Для автолюбителей работает круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.