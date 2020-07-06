Челябинцу, убившему 26-летнею женщину, увеличили срок наказания

Он зарезал девушку ножом, а тело оставил в кустах.

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Областной суд Челябинска изменил приговор мужчине, убившему свою подругу. Ранее он получил наказание в виде 9,5 лет в колонии строго режима, однако с этим не согласилась прокуратура. В итоге суд изменил срок.



Сам эпизод, по которому судили мужчину, произошёл в июле прошлого года. По данным прокуратуры, потерпевшая и обвиняемый распивали вместе спиртное. Затем мужчина нанёс девушки ножевое ранение, а тело оставил в кустах на улице Дзержинского. В феврале этого года мужчину признали виновным по статье «Убийство» и приговорили к 9,5 годам колонии строго режима, но приговор не устроил прокурора.

«С приговором не согласился государственный обвинитель, в апелляционном представлении просил усилить наказание, поскольку судом необоснованно учтены смягчающие обстоятельства — явка с повинной, аморальное поведение потерпевшей, что повлекло чрезмерную мягкость наказания Апелляционная инстанция Челябинского областного суда удовлетворила доводы прокурора, приговор суда изменила»,— рассказала сайту «Первый областной» помощник прокурора по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Смягчающие обстоятельства были исключены. В итоге обвиняемый получил срок в 10 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.