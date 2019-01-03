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/ Утвердили размер материальных выплат пострадавшим в Магнитогорске людям

Утвердили размер материальных выплат пострадавшим в Магнитогорске людям

Первые семьи получат матпомощь уже сегодня.
сегодня в 11:36
  |  Происшествия

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил суммы материальной помощи, которую окажет пострадавшим правительство области.

  • Семьи, чьи члены погибли в результате ЧС — 1 миллион рублей;

  • Граждане, получившие средний или тяжелый вред здоровью в результате ЧС — 400 тысяч рублей;

  • Граждане, получившие легкий вред здоровью в результате ЧС — 200 тысяч рублей.

Выплаты, в связи с утратой имущества первой необходимости:

  • Семья, проживавшая в собственной трехкомнатной квартире или проживавшая по договору социального найма — 500 тысяч рублей;

  • Семья, проживавшая в собственной двухкомнатной квартире или проживавшая по договору социального найма — 400 тысяч рублей;

  • Семья, проживавшая в собственной однокомнатной квартире или проживавшая по договору социального найма — 300 тысяч рублей;

  • Человек, фактически проживавший в доме, но не зарегистрированный в нем — 50 тысяч рублей;

  • Человек, проживавший в доме, зарегистрированный, но не являвшийся собственником — 50 тыс рублей.

По 10 тысяч рублей единовременной выплаты получит каждый пострадавший от ЧС человек. Материальная помощь на организацию похорон каждого человека составит 31,5 тысячу рублей.

Граждане, которым предусмотрены выплаты, будут получать индивидуальные приглашения. Материальную помощь начнут выдавать уже сегодня.

Также, стало известно, что 4 января состоятся похороны шести пострадавших, 5 января — девяти человек, 7 января — одного человека.

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