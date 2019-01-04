/ Украинский пранкер издевается над магнитогорской трагедией

Южноуральцев просят не поддаваться на провокации.

Страшная трагедия, произошедшая 31 декабря в Магнитогорске, потрясла всю Россию, не оставив никого равнодушным. Однако в сети появились недоброжелатели, которые попытались ввести людей в заблуждение.

Пранкер Евгений Вольнов поглумился над горем южноуральцев. Он звонил жителям города, а также правоохранителям. Мужчина мешал работе профессионалов и пытался заставить людей испытывать еще больший страх и панику. Позднее сервис YouTube заблокировал эфир пранкера, во время которого он издевался над магнитогорской трагедией.



Южноуральцам напоминают, что всю достоверную информацию о происходящем можно получить только из официальных источников. Не поддавайтесь на провокации!



Напомним, взрыв газа произошел ранним утром 31 декабря, обрушился подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов достали 39 тел погибших. Сегодня, 4 января, состоялось прощание с первыми жертвами.