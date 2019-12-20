Утром в Челябинске возле Детского мира произошло ДТП

Есть один пострадавший.

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Сегодня, 20 декабря, в самом центре Челябинска произошло ДТП. В час-пик — 9:22 утра — около «Детского мира» произошло столкновение двух автомобилей. Это отметили люди на картах «Яндекс.Пробки».

Очевидцы заметили возле места происшествия бригады реанимации и МЧС. Как объяснили корреспонденту медиахолдинга ОТВ, в результате столкновения пострадал один человек.

«Есть один пострадавший с ушибленной раной брови, он доставлен в городскую больницу № 1, состояние нетяжелое», — рассказала Наталья Горлова, начальник управления здравоохранения администрации Челябинска.

Напомним, с самого утра 20 декабря, по всему городу десятки автомобилей сталкиваются на проезжей части. Это связано с обильными снегопадами, которые продолжаются с вечера 19 декабря.

Вместе с этим, региональный миндортранс обратился к автомобилистам Челябинской области с просьбой пропускать колонны техники, очищающей дорогу, а также не оставлять машины на проезжей части, чтобы не создавать препятствий спецтехнике.