Послушать
00:00
Смертельное ДТП произошло 2 января в Агаповском районе. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2107 и «Хендай».
«В результате аварии погибло четыре человека — водитель и все пассажиры „ВАЗа“, еще четыре человека, включая двоих детей, 2010 и 2013 годов рождения, которые были пассажирами иномарки, пострадали и были госпитализированы в ближайшую больницу Магнитогорска», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
На месте аварии работали девять человек и три единицы техники. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.