Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

Еще четверо госпитализированы с травмами.

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Смертельное ДТП произошло 2 января в Агаповском районе. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2107 и «Хендай».

«В результате аварии погибло четыре человека — водитель и все пассажиры „ВАЗа“, еще четыре человека, включая двоих детей, 2010 и 2013 годов рождения, которые были пассажирами иномарки, пострадали и были госпитализированы в ближайшую больницу Магнитогорска», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте аварии работали девять человек и три единицы техники. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.