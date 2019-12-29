На челябинца, совершившего смертельное ДТП в Иркутской области, завели уголовное дело

В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.

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Смертельное ДТП произошло утром 27 декабря в районе 33 километра трассы Р-258 «Байкал». Грузовик «Фредлайнер Центурии Класс», который направлялся из Читы в Челябинск, на «встречке» столкнулся с «Тойота Хайс».

Водитель грузовика, 56-летний житель Челябинска, пояснил, что у тягача отказали тормоза. В результате столкновения погиб пассажир минивэна, водитель и еще трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

«По данному факту следователями специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления регионального МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.