Смертельное ДТП произошло утром 27 декабря в районе 33 километра трассы Р-258 «Байкал». Грузовик «Фредлайнер Центурии Класс», который направлялся из Читы в Челябинск, на «встречке» столкнулся с «Тойота Хайс».
Водитель грузовика, 56-летний житель Челябинска, пояснил, что у тягача отказали тормоза. В результате столкновения погиб пассажир минивэна, водитель и еще трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.
«По данному факту следователями специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления регионального МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.