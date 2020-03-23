Утро начинается не с кофе: крупное предприятие загорелось в Миассе

Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

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Облако черного дыма повисло над Миассом сегодня утром. О возгорании пожарным сообщили около 07:00 утра. Горение было замечено на крупном предприятии города.

«К месту происшествия были направлены 7 единиц пожарной техники по повышенному номеру сложности тушения пожара», — сообщили в 5-ом пожарно-спасательном отряде ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области.

Открытое горение удалось локализовать и ликвидировать. Во время пожара никто не пострадал и не погиб. Не повлиял пожар и на работу самого предприятия.