Пожар в цыганском таборе чуть не спалил поселок в Челябинске

В пламени серьезно пострадал мужчина.

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Вспыхнувший цыганский табор чуть не стал причиной для пожара в целом поселке. Постройки загорелись сегодня, 19 февраля ночью. Огонь охватил 6 некапитальных домов, охватив площадь в 600 квадратных метров. Из-за высокой угрозы распространения на другие дома, ранг пожара был повышен.

«Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту горения прибыл пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги. На месте работал высший руководящий состав Главного управления МЧС России по Челябинской области. В кратчайшие сроки пожарным удалось локализовать пожар и остановить распространение пламени на жилые дома, расположенные в непосредственной близости к очагу пожара», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Во время пожара пострадал мужчина. С серьезными ожогами он был госпитализирован. На месте работают пожарные-дознаватели.