Пожарные автомобили напротив правительства Челябинской области встревожили южноуральцев

Все губернаторы регионов УрФО с полпредом в данный момент находятся в Челябинске на заседании.

Послушать 00:00

В Челябинске сегодня, 13 марта, жителей встревожили три пожарных автомобиля, остановившихся напротив здания правительства региона. В нем в данный момент проходит заседание Совета по экологической политике, на который собрались все губернаторы регионов Уральского федерального округа, а также полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов.

«В доме напротив, в цокольном этаже, шли ремонтные работы. В результате работы сварщика появилось задымление. Жильцы дома были напуганы и вызвали пожарных. На месте работали три пожарных машины, полиция», — сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Оказалось, что жильцов напугал только дым, пожара в здании не было.