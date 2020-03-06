Ранним утром в Сосновском районе произошёл пожар в производственном цехе

Ему был присвоен повышенный уровень сложности.

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Сегодня утром, 6 марта, в Сосновском районе Челябинской области произошёл пожар в производственном цехе с пиломатериалами и оборудованием.

Сотрудники МЧС выехали в деревню Казанцево на ликвидацию по повышенному уровню сложности. Огонь охватил всё одноэтажное здание размером 30 на 20 метров из-за позднего обнаружения возгорания.

«Тушение пожара осложнялось отсутствием наружного водоснабжения в непосредственной близости от очага: ближайший пожарный гидрант располагался на расстоянии 3 км. Работа по тушению пожара осуществлялась методом подвоза воды. Еще один пожарный ствол подавался на защиту расположенной в непосредственной близости автостоянки», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.