/ Утренняя кража остановила работу почты в Челябинске

Полиция ищет преступников и свидетелей преступления.

Почтовое отделение на Университетской Набережной в Челябинске не сумело вовремя начать работу утром 28 декабря. Причиной стала кража из отделения, которую обнаружили сотрудники, выйдя на смену. Они тут же обратились в полицию. Здание оцепили, сейчас на месте работают правоохранители.

Сообщение поступило около 8 часов утра. Сотрудники пришли на работу и обнаружили факт кражи, сообщили об этом в полицию. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, устанавливаются свидетели и очевидцы кражи. Сумма ущерба пока не определена. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД Челябинска.



Как сообщают официальные представители, посылки и письма остались на месте.



УФПС Челябинской области сообщает, что в результате происшествия никто не пострадал, отправления клиентов находятся в целости и сохранности. В настоящее время обслуживание клиентов в отделении связи временно приостановлено до завершения оперативных мероприятий сотрудниками полиции. Получить почтовые услуги клиенты могут в ближайших отделениях почтовой связи, их адреса можно уточнить на сайте www.pochta.ru. Служба безопасности филиала оказывает максимальное содействие сотрудникам полиции в поиске и задержании злоумышленников. — главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области — филиал ФГУП «Почта России» Светлана Замятина.

Доступ к зданию почты закрыт, работа правоохранителей продолжается.

