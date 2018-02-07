/ Организованная группа два года воровала коров и быков в Челябинской области

Ущерб составил более миллиона рублей.

Три жителя Троицка объединились ради того, чтобы похищать крупный рогатый скот и других животных. Группировка орудовала в регионе с 2015 до 2017 года. Сейчас в прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу «кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере».

На протяжении двух лет обвиняемые совершили 18 хищений крупного рогатого скота, а также других домашних животных у сельских жителей Октябрьского, Троицкого, Увельского, Верхнеуральского, Варненского и Чесменского районов Челябинской области. — уточнили сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Уже наложен арест на машины «ВАЗ 21120» и «ГАЗ 2705», принадлежащие обвиняемым, а также — на 283 тысячи рублей.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Окончательное решение предстоит принять суду.

