/ 20-летний южноуралец ограбил квартиру ради золотых сережек

Подозреваемого в совершении кражи задержали.

20-летний житель Троицка в январе этого года обманным путем проник в квартиру жительницы поселка Локомотивный и похитил у нее золотые сережки. Сумма причиненного ущерба — более 10 тысяч рублей. Теперь молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Следственным отделом МО МВД России «Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» УК РФ. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В полиции предполагают, что он может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

Сотрудники полиции просят граждан, пострадавших от его противоправных действий, сообщить информацию по телефону 8 (351) 267-72-50 либо обратиться в ближайший отдел полиции. — добавили в МВД.