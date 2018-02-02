/ Воры увезли на санках банную печь из поселка в Копейске

Полиция ищет преступников.

Жители копейского поселка Северный Рудник стали жертвами воров. Прямо из частного двора неизвестные украли большую печь, предназначавшуюся для нагрева бани. По словам хозяев, печь выломали, а со двора увезли на санках: о последнем говорили глубокие борозды в снегу. Оставшиеся без печи жильцы обратились в полицию.

Потерпевшие обращались в отдел МВД России по городу Копейску. Обращение зарегистрировано. На место выезжали сотрудники полиции, после осмотра невдалеке было обнаружено имущество. Его вернули потерпевшим. — рассказала сайту «Первый областной» специалист по связям с общественностью ОМВД России по Копейску Нина Русина.

Сейчас полиция устанавливает личности тех, кто пытался украсть банную печь из дома в поселке Северный Рудник.