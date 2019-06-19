/ Утопленника в одежде обнаружили в реке в Челябинской области

Личность погибшего устанавливает полиция.

Еще одну возможную жертву купального сезона обнаружили в водоеме Челябинской области. Тело извлекли из реки Миасс на территории Миасского городского округа. Погибший был одет в красный спортивный костюм и черные кроссовки.

Поступил вызов из центрального отдела полиции. В районе автомобильного моста через реку Миасс, справа по течению, в воде было найдено тело мужчины. Спасатель надел водонепроницаемый костюм и достал тело на берег. Тело передано полиции. — сообщил сайту «Первый областной» специалист по связям со СМИ миасского ПСО Дмитрий Головин.

Личность погибшего в данный момент не установлена. Этим занимаются сотрудники полиции.