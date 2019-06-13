/ 5-летний мальчик утонул в Челябинской области

Ребенок гулял с другом и случайно упал в воду.

Четвертая трагедия произошла на водоеме в Челябинской области. На реке Аша утонул 5-летний мальчик. Ребенок, как рассказали в пресс-центре МЧС, гулял на водоеме вместе с другом. Из-за неосторожности упал в воду и самостоятельно выбраться не смог. Друг побежал звать на помощь, те обратились к экстренные службы. Однако спасти мальчика не удалось.

В 20:13 часов тело мальчика было обнаружено в 300 метрах ниже по течению и поднято на поверхность. По факту случившегося в настоящее время проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Организована работа психологов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, что из-за неосторожности в Копейске, Магнитогорске и Челябинске в этом году утонули 3 человека.