/ Три человека утонули на южноуральских озерах за выходные

Несчастья произошли не необорудованных пляжах.

За минувшие выходные произошло несколько ЧП на воде, в том числе с летальным исходом. Официально зарегистрировано три утопленника. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.

Официально за выходные 3 утонувших. Мужчина утонул в Первомайском Коркинского района. Еще один в Магнитогорске. Оба случая произошли на необорудованных пляжах. Третий человек погиб в Челябинске. — доложил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Подробнее известно про один случай. Мужчина утонул на городском пляже «Ясень» на АМЗ в Челябинске. Погибшего достали отдыхающие. Сейчас личность и возраст погибшего устанавливаются.

На Южном Урале работает 90 патрульных групп МЧС. Глава региона поручил обеспечить безопасность южноуральцев.

В Челябинской области установилась жаркая погода. Участились случаи гибели людей на воде. Прошу особое внимание уделить состоянию городских пляжей и обеспечению безопасности людей, решить вопросы по организации работы спасателей. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что на Южном Урале безопасными признано 216 пляжей.

Напомним, что за минувшую неделю на челябинских пляжах купальщикам трижды понадобилась помощь спасателей. Одна трагедия произошла на непредназначенном для купания Голубом карьере: там утонул 17-летний парень.