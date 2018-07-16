/ 8-летний мальчик утонул в Сугояке во время семейного отдыха

Ребенка упустил из виду отец.

Школьник утонул в южноуральском озере Сугояк. Ребенок отправился на водоем вместе с младшей сестрой, папой и его женой. Дети развлекались под присмотром взрослых, но в определенный момент 8-летнего мальчика потеряли из виду. Ребенка без признаков жизни в воде обнаружила мачеха. Мальчика вынесли на берег, отдыхающие на берегу южноуральцы попытались оказать первую помощь, затем посоветовали обратиться в медчасть находящегося рядом интерната. Чуть позже подъехал реанимобиль. Однако попытки вернуть мальчика к жизни оказались тщетными: врачи констатировали смерть.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Добавим, что инцидент произошел 14 июля. Информацию в правоохранительные органы передали медики.