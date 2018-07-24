/ Двух мужчин подняли со дна запрещенных для купания водоемов в Миассе

Южноуральцы продолжают нарушать правила пребывания на воде.

В Миассе за один день произошли сразу две трагедии. Не смогли вынырнуть из воды два мужчины. Первый утонул на разрезе возле поселка Андреевка. Это увидела местная жительница. Она же вызвала спасателей. Для поиска тела пришлось использовать «кошки» — специальные крюки, которыми прочесывается дно водоема. Похожая ситуация произошла через несколько часов на берегу реки Миасс.

Компания мужчин распивала спиртные напитки на берегу реки. Во время купания один из отдыхающих не вернулся на берег. По прибытии на место происшествия спасатели прочесали реку «кошками» с надувной лодки, нашли утонувшего. — рассказали сайту «Первый областной» миасские спасатели.

Тела обоих утонувших передали полиции. Личность купальщика, нырявшего на разрезе, предстоит установить.

Отметим, что погибшие купались в неположенном месте. В начале лета население Миасса предупредили: заходить в воду можно только на озерах Тургояк, Ильменское, Большой Еланчик и Инышко.

С начала года на водоемах Челябинской области погибло 25 человек. Еще больше людей спасено. Однако у 6 из них серьезные повреждения шейного отдела — «травма ныряльщика». Получают ее зачастую как раз в местах, не оборудованных и запрещенных для купания. Во время нырка человек не знает, что ждет на дне — камень, металлический предмет или недостаточная глубина. Шейные мышцы в воде расслабляются, шея максимально сгибается при «встрече» с дном — и 4, 5, 6 шейный позвонки просто ломаются.

Их разрушение часто приводит к тому, что обломки внедряются в спинной мозг или сдавливают его. Травма позвоночника, осложненная повреждением спинного мозга, вообще относится к важнейшим проблемам современной медицины. Что же касается «травмы ныряльщика», то она ведет в ста процентах случаев к инвалидизации. — рассказал главный реаниматолог ЧОКБ Леонард Плоткин.

Основной признак травмы позвоночника — паралич, нарушение функции органов, повышение температуры тела. Многих пациентов с «травмой ныряльщика» подключают к аппарату ИВЛ, так как дышать самостоятельно они не могут. Статистика неутешительна: пациенты с переломом шейных позвонков редко живут дольше года.

Сотрудники МЧС напоминают: