Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.97 +0.02 73.34 -0.48
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Безжизненное тело ребенка достали из воды отдыхающие на Смолино

Безжизненное тело ребенка достали из воды отдыхающие на Смолино

Вместе с мальчиком на берегу озера находился дедушка.
сегодня в 22:10
  |  Происшествия
Сегодня, 28 июля, на озере Смолино утонул мальчик. Ребенка достали из воды отдыхавшие на пляже «Восход» очевидцы. На месте ему пытались оказать первую помощь и сделать искусственное дыхание. Однако безрезультатно.

Сначала мы увидели, как мужчина несет ребенка. В целях помочь рванули, появилась тут же женщина, которая долго пыталась делать искусственное дыхание. Мы пытались помочь… это страшно! Страшно, когда ты жмешь грудную клетку и боишься, что это бесполезно. Страшно брать за руки и не чувствовать пульс. Страшно, когда помощи нет. — поделилась челябинка Ирина Буренкова.

Очевидцы сообщают, что мальчику на вид было около 7 лет. Вместе с ним на берегу озера был дедушка. 

Напомним, зона отдыха «Восход», расположенная возле ДК ЧТПЗ в Ленинском районе города, не предназначена для купания. Там нет спасательного поста.

Происшествия
8-летний мальчик утонул в Сугояке во время семейного отдыха
16.07.2018
8-летний мальчик утонул в Сугояке во время семейного отдыха
Происшествия
На двух водоемах в Челябинске едва не утонули дети
12.07.2018
На двух водоемах в Челябинске едва не утонули дети
Происшествия
Три человека утонули на южноуральских озерах за выходные
02.07.2018
Три человека утонули на южноуральских озерах за выходные
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Комментарии

Александра
00:00, 29.07.2018
Толку от спасательных постов?
В прошлом году девочка 4х лет от роду утонула на платном пляже солнечный берег. Там есть спасательные посты

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Безжизненное тело ребенка достали из воды отдыхающие на Смолино
сегодня в 22:10
Безжизненное тело ребенка достали из воды отдыхающие на Смолино
Общество
Дворняжки и калеки собрались на фестивале гуманного отношения к животным
сегодня в 16:00
Дворняжки и калеки собрались на фестивале гуманного отношения к животным
Общество
Очередной митинг, посвященный пенсионной реформе, прошел в Челябинске
сегодня в 15:34
Очередной митинг, посвященный пенсионной реформе, прошел в Челябинске
Общество
Строящийся Христорождественский собор принял первую литургию в день крещения Руси
сегодня в 15:18
Строящийся Христорождественский собор принял первую литургию в день крещения Руси
Общество
Штормовой ветер и грозы вернутся на Южный Урал в последний выходной июля
сегодня в 14:30
Штормовой ветер и грозы вернутся на Южный Урал в последний выходной июля
Происшествия
Отец и дочь из Челябинска погибли в крупном ДТП в Саратовской области
сегодня в 14:08
Отец и дочь из Челябинска погибли в крупном ДТП в Саратовской области
Общество
Один троллейбусный маршрут отменят ради ремонта теплотрассы в Челябинске
сегодня в 13:16
Один троллейбусный маршрут отменят ради ремонта теплотрассы в Челябинске
Общество
Стали известны имена прошедших во второй этап участников проекта «Лица»
сегодня в 12:59
Стали известны имена прошедших во второй этап участников проекта «Лица»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6