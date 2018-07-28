/ Безжизненное тело ребенка достали из воды отдыхающие на Смолино

Сначала мы увидели, как мужчина несет ребенка. В целях помочь рванули, появилась тут же женщина, которая долго пыталась делать искусственное дыхание. Мы пытались помочь… это страшно! Страшно, когда ты жмешь грудную клетку и боишься, что это бесполезно. Страшно брать за руки и не чувствовать пульс. Страшно, когда помощи нет. — поделилась челябинка Ирина Буренкова.
Очевидцы сообщают, что мальчику на вид было около 7 лет. Вместе с ним на берегу озера был дедушка.
Напомним, зона отдыха «Восход», расположенная возле ДК ЧТПЗ в Ленинском районе города, не предназначена для купания. Там нет спасательного поста.
В прошлом году девочка 4х лет от роду утонула на платном пляже солнечный берег. Там есть спасательные посты