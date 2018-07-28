/ Безжизненное тело ребенка достали из воды отдыхающие на Смолино

Вместе с мальчиком на берегу озера находился дедушка.

Сначала мы увидели, как мужчина несет ребенка. В целях помочь рванули, появилась тут же женщина, которая долго пыталась делать искусственное дыхание. Мы пытались помочь… это страшно! Страшно, когда ты жмешь грудную клетку и боишься, что это бесполезно. Страшно брать за руки и не чувствовать пульс. Страшно, когда помощи нет.

— поделилась челябинка Ирина Буренкова.

Сегодня, 28 июля, на озере Смолино утонул мальчик. Ребенка достали из воды отдыхавшие на пляже «Восход» очевидцы. На месте ему пытались оказать первую помощь и сделать искусственное дыхание. Однако безрезультатно.

Очевидцы сообщают, что мальчику на вид было около 7 лет. Вместе с ним на берегу озера был дедушка.

Напомним, зона отдыха «Восход», расположенная возле ДК ЧТПЗ в Ленинском районе города, не предназначена для купания. Там нет спасательного поста.