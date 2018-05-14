/ Тракторист и рыбак утонули в Челябинской области

Полицейские обратились за помощью к спасателям.

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Поиски 29-летнего жителя Чебаркуля завершились в минувшую пятницу. Тело мужчины на озере Большой Боляш обнаружили сотрудники аварийно-спасательной группы Миасского спасотряда. Еще в ноябре прошлого года он возвращался с рыбалки по первому льду вместе со своим велосипедом. По предварительной информации, чебаркулец провалился в водоем и утонул.

Тогда поисковые работы результата не принесли. Спасатели обследовали озеро на надувной лодке с мотором. Тело утонувшего было найдено в камышах. — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

По информации Межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский», информация об исчезновении мужчины поступила от его матери. Прошлой осенью на берегу обнаружили части его одежды. По предварительной информации, весной тело прибило к камышам на берегу. Его передали сотрудникам полиции, которые провели процедуру опознания.

Еще один трагический инцидент произошел в Троицком районе. Житель поселка Лагерный на тракторе заехал в реку Увелка. Мужчина смог выбраться из кабины, но доплыть до берега у него не получилось.

Тело было обнаружено в 25 метрах от трактора. — добавили в поисково-спасательной службе.

Спасатели доставили утонувшего на берег. Тело также передали сотрудникам полиции.