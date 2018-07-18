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/ Рыба в реке Миасс не выдержала сильной жары и погибла

Рыба в реке Миасс не выдержала сильной жары и погибла

Местные жители жалуются на жуткий запах.
сегодня в 18:19
  |  Происшествия

Мертвая рыба вперемешку с водорослями и мусором заполонила реку Миасс. Жители разных районов области стали свидетелями непонятного явления. Но основным местом «бедствия» стал пригород областного центра — район Каштакского бора. Жуткий запах тухлой рыбы чувствуется на большом расстоянии от берега реки. Местные жители начали выдвигать разные версии произошедшего. Одни решили, что гибель рыбы связана со сбросом в реку загрязняющих веществ, другие уверены — рыба заболела.

Появляется неприятный запах с реки, особенно вечером. Он появляется часто. Там, на реке, никто и не купается, говорят, грязно. — рассказывает сайту «Первый областной» местная жительница.

Корреспонденты медиахолдинга ОТВ обратились к экспертам. На место прибыли эксперты из Главрыбвода и Отдел госконтроля Челябинской области по рыболовству. Они предположили, что причины мора связаны с сильной жарой. Вода в реках и озерах нагрелась так, что рыба погибла.

В нашей области каждый год случаются естественные заморы, связанные с длительным повышением температуры воды и с цветением водорослей зелёных. В этот период происходит снижение кислорода в воде, и рыба погибает. И здесь мы видим типичную картину. — рассказал сайту «Первый областной» ведущий ихтиолог челябинского отдела камско-уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Игорь Ремчуков.

Точные причины гибели рыбы установят после лабораторных исследований. Взятые пробы воды уже отправлены на анализ. Однако специалисты уже сейчас исключают вероятность экологической катастрофы. Поскольку погибла лишь малая часть от общего количества рыбы в водоеме. Ее даже не будут убирать. Часть мертвой рыбы съедят чайки, а часть станет удобрением, говорят специалисты.

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