/ Для поиска утонувшего мужчины в озеро Кундравы забросили невод. Видео

Водолазы готовятся к погружению.

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35-летнему рыбаку, который перевернулся на лодке типа «Камышовка» на озере Кундравы в Чебаркульском районе вместе с двумя детьми, не удалось выжить. Об этом сообщили в МЧС по Челябинской области. На месте организовали масштабные поиски, привлекли дополнительные силы и средства. Продолжать операцию будут водолазы, сейчас там работает оперативники и психолог, а также сотрудники несколько разных групп спасателей.

Пока обнаружить рыбака не удалось, скорее всего, он находится слишком глубоко. Операция продолжается, на место привезли невод, продолжаем искать с его помощью. — рассказал сайту «Первый областной» участник поисково-спасательной операции.

12-летнему и 8-летнему мальчикам, которые тоже находились в лодке, удалось спастись. Старший ребенок добрался до берега самостоятельно, младшему помогли проплывавшие неподалеку на другой лодке рыбаки. Жизни детей ничто не угрожает, их осмотрели медики.

Добавим, инцидент произошел в 200 метрах от берега. Мужчина с детьми плавали без спасательных жилетов.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают жителям и гостям Южного Урала, что есть определенные правила, соблюдать которые жизненно необходимо. Не экономьте деньги на собственной безопасности, помните, что вода ошибок не прощает. Обращайте внимание родных, близких и знакомых людей, что выходить на воду без спасжилетов нельзя. — пояснили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, трагедия случилась сегодня, 20 июня. Все подробности произошедшего установят представители следственных органов.