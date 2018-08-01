/ Школьница утонула во время катания с неизвестным мужчиной на гидроцикле

Девушка с подругой отдыхала на озере Чебаркуль.

Трагедия произошла в Чебаркуле в последний день июля. Вечером две местные жительницы 15 лет отправились отдыхать на местное озеро. Взрослых с ними не было. Девушки купались, когда к ним подплыл мужчина на гидроцикле и предложил прокатиться по озеру. Факт, что мужчину они раньше никогда не видели, школьниц не остановил. Девушки согласились покататься на гидроцикле.

Мужчина 57 лет прокатил одну девочку, высадил ее на берег и отправился кататься со второй. По неизвестным причинам водное транспортное средство перевернулось. Мужчина смог выплыть, а девочка сразу пошла ко дну. Она утонула. Ее поиски продолжаются до сих пор. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

На месте работают 15 человек — сотрудники пожарно-спасательной части Чебаркуля, спасатели из Златоуста и Челябинска. Озеро прочесывают на лодках, дно исследуют водолазы.