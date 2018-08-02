/ Подросток впал в кому после отдыха на территории банного комплекса Копейска

Мальчик не может самостоятельно дышать.

Череда трагедий на воде продолжается в Челябинской области. Накануне, 1 августа, в банном комплексе Копейска едва не утонул 15-летний подросток. Он купался в водоеме на территории водного центра. Как удалось узнать сайту «Первый областной», подросток сам пришел в этот комплекс, однако именно банными услугами не пользовался. Врачи предполагают, что пострадавший долгое время пробыл в воде. У него отек мозга и легких, подросток подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в состояние искусственной комы.

Вчера в 15:36 поступил вызов в скорую помощь Копейска. В течение 6 минут реанимационная бригада была на месте. Был обнаружен утонувший мальчик. Он находился в коме. Мальчика доставили в реанимацию больницы № 1 Копейска, подключили к ИВЛ. Ближе к 10 вечера поступил запрос — и подростка отправили в горбольницу № 9 Челябинска. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава.

Как рассказали очевидцы, мальчика вытащили из воды отдыхавшие в том же комплексе мужчины. Они его откачали и передали реанимационной бригаде.

Получить комментарий от банного комплекса не удалось. Оператор рассказал, что в нынешней обстановке управляющего сложно застать на рабочем месте, а кроме него уполномоченных комментировать ситуацию нет.

Отметим, что ни полиция, ни следственный комитет пока не начинали проверку по факту случившегося.

Напомним, в другом банном комплексе Копейска год назад произошла похожая ситуация. 3-летнего мальчика оставили возле бассейна без присмотра. Когда ребенка увидели в воде, сразу же вытащили и попытались откачать. Но помочь ребенку не удалось.