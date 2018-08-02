/ С квадрокоптером ищут утонувшую в Чебаркуле 15-летнюю девочку

Управлявший гидроциклом мужчина был нетрезв.

На озере Чебаркуль с новыми силами приступили к поиску 15-летней девочки. Она упала с гидроцикла вечером 31 июля, и после этого школьницу никто не видел. Главной версией, которую сейчас отрабатывают спасатели, является утопление. Однако не исключен и другой вариант — 15-летняя местная жительница сейчас на одном из островов. Отвезти ее туда или на другой берег мог и водитель гидроцикла.

У водителя гидроцикла в крови обнаружили 0,25 миллиграммов алкоголя. Волонтеры предложили использовать квадрокоптер. Сверху осмотрели острова, проверяли, нет ли там девушки. На земле не увидели, поэтому сейчас водолазы продолжают нырять между островами Голец и Коса. — рассказали сайту «Первый областной» с места поисков.

Напомним, две 15-летние подруги отправились отдыхать на озеро Чебаркуль. На том же месте на гидроскутере катались двое мужчин. Один предложил проехаться по водоему девушкам, те согласились. Одна из подруг во время катания упала с плавсредства и ушла на дно. Сейчас следователи проверяют законность управления гидроскутером, а также соблюдение правил нахождения на воде. Поиски девушки продолжаются. Предварительно, обе компании раньше между собой не были знакомы.