/ Спасение мальчика на матраце, унесенном волной, сняли на видео

Ребенок не умел плавать.

Спасенный вчера на озере Мулдакуль 7-летний мальчик Егор не умел плавать. Об этом он сам рассказал спасателям, когда те везли его на берег в моторной лодке. Оказалось, что мальчик плавал на матраце возле берега, предусмотрительно надев нарукавники. На водоеме он находился в сопровождении отца и старшего брата. Те не заметили, как сильный ветер стал двигать легкий матрац, его подхватила волна. В итоге ребенка унесло на 1,5 километра от берега, а там сбросило с матраца.

Мы сами счастливы до ужаса, что парень остался живой. Когда увидели матрац, первая мысль была, что не успели. Но собрались и начали работать дальше. Увидели в 300 метрах голову, добрались до пострадавшего. Посадили в лодку, надели спасательный жилет и поплыли к берегу. Усадили мальчика в оперативную машину. Включили печку, растерли ноги, окутали одеялом, согрели. Оказали первую помощь. Медикам передали. — поделился с сайтом «Первый областной» спасатель Олег Захаров.

Спасателей, как оказалось, вызвали не родственники мальчика, а просто очевидец. Отец в это время объезжал озеро в надежде, что сына прибило к другому берегу водоема.

Как известно спасателям, все завершилось благополучно, и ребенку даже не потребовалась госпитализация.

Важным остается одно: Магнитогорский отряд областной Поисково-спасательной службы, не задумываясь, отправился на вызов, хотя озеро Мулдакуль находится в другом регионе. Именно магнитогорцы были к нему ближе, чем спасатели Башкортостана. Благодаря их самоотверженности ребенок остался в живых.



Видео: Магнитогорский отряд областной Поисково-спасательной службы

