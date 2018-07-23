/ Новые подробности смерти подростка-инвалида в Сосновском районе

Следователи отрицают версию убийства подростка.

Стали известны новые подробности смерти 14-летнего мальчика-инвалида из села Туктубаево. Ребенка, страдавшего ДЦП, аутизмом и эпилепсией, искали в населенном пункте, лесу и сразу трех водоемах. Осматривалась прибрежная зона болота, реки Бишкиль и реки Миасс. В последней тело и обнаружили. Это произошло 21 июля. Оно оказалось в 250 метрах от берега, с которого начали поиски водолазы.

Труп уже исследован. Причина смерти мальчика — утопление. Травм на теле не обнаружено. Во время опроса населения была информация, что мальчика в день исчезновения видели у реки. Заходил ли он в воду раньше, умел ли плавать — родители сказать не смогли. — прокомментировали сайту «Первый областной» в СО СКР Сосновского района.

Напомним, информация об исчезновении ребенка поступила 19 июля. На самом деле мальчик пропал за день до этого, сначала его самостоятельно пытались найти родители, но результатов их действия не дали. Тогда к поискам подключились силовики и волонтеры «Легион-СПАС», в местной школе организовали штаб. Предполагалось, что ребенок мог заблудиться в лесу и остаться там. Осложняло поиски то, что ребенок не разговаривал и боялся контакта с людьми, так что кричать и звать его по имени не решались. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Были подключены кинологи и авиация.