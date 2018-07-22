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/ Шестилетний ребенок погиб под колесами иномарки в Челябинске

Шестилетний ребенок погиб под колесами иномарки в Челябинске

Мальчик выбежал на дорогу перед автомобилем.
сегодня в 11:19
  |  Происшествия

Шестилетнего мальчика насмерть сбил автомобиль «Рено Логан», за рулем которого был 23-летний молодой человек. Инцидент произошел около 20 часов вечера накануне, 21 июля, на Копейском шоссе рядом с ТРК «Алмаз». Информацию о смертельном ДТП сайту «Первый областной» подтвердили в полиции.

От полученных травм мальчик скончался. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Собранные по факту аварии материалы направлены в отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области для принятия процессуального решения. — прокомментировали в региональном ГУ МВД.

По словам очевидцев, ребенок резко выскочил на дорогу прямо перед движущимся автомобилем. Мальчик шел с бабушкой, но, по неустановленным причинам, выбежал на проезжую часть самостоятельно, без сопровождения взрослых.

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