/ Названа причина смерти подростка-инвалида в Сосновском районе

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

В причинах смерти 14-летнего подростка-инвалида, тело которого обнаружили после нескольких дней поисков, продолжают разбираться следователи. На данный момент основная версия, которую рассматривают сотрудники СК, — падение в реку во время прогулки. По предварительным данным, ребенок не смог выбраться из водоема из-за болезней, которыми он страдал. У мальчика были диагностированы ДЦП, аутизм и эпилепсия.

Обнародованы данные судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что причиной смерти является утопление в воде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». 21 июля 2018 года тело мальчика обнаружено без видимых признаков насильственной смерти в реке Миасс недалеко от поселка Туктубаево. — пояснили в СУ СКР по Челябинской области.

Об исчезновении подростка сообщили 19 июля. Мальчик пропал днем ранее во время прогулки со своими родными. К поискам присоединились сотрудники полиции и десятки добровольцев. Из-за того, что ребенок боялся контакта с людьми, звать его по имени и просить ориентироваться на звук не решались. Поиски завершились 21 июля.