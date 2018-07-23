/ Смерть женщины и ребенка в утонувшем авто стала поводом для возбуждения уголовно дела

Все обстоятельства проверяют следователи.

Уголовное дело возбудили после ДТП в Кусинском районе, в результате которого погибли женщина и ребенок. Известно, что водитель не справился с управлением, и автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги и улетел в дамбу хвостохранилища в районе поселка Ковали. Тонущую легковушку нашли спустя несколько часов после аварии. Мужчина выжил благодаря тому, что под водой из салона пробрался в багажник автомобиля, который выступал над поверхностью воды.

По данному факту следователем отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека». — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Кто находился за рулем автомобиля, по-прежнему не установлено. Выживший мужчина из-за шокового состояния не смог объяснить все обстоятельства трагедии. В связи с этим организованы специальные следственные действия. Ход и результаты расследования поставлены на контроль исполняющего обязанности прокурора области.