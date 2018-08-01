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/ Спасатели нашли в озере мальчика, которого отнесло ветром на надувном матрасе

Спасатели нашли в озере мальчика, которого отнесло ветром на надувном матрасе

Ребенок из последних сил держался на воде.
вчера в 21:13
  |  Общество

Сегодня, 1 августа, магнитогорские спасатели вышли на поиски 7-летнего мальчика, которого ветром отнесло на надувном матрасе на середину озера Мулдаккуль, что в Республике Башкортастан. Известно, что внезапно поднялась волна, ребенок оказался на большой глубине. На место прибыли спасатели с моторной лодкой. Подплыв к матрасу они обнаружили, что мальчика на нем нет. Чуть позже ребенка увидели в воде. Он едва держался на поверхности озера. Надувные нарукавники спасли жизнь мальчику

Действие спасателей МОБ вызывают уважение. Никто не сдался, обнаружив пустой матрас. И тщательно выполняя свою работу, они спасли мальчика. Спасибо Вам, спасатели! — комментирует министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Мальчика извлекла из воды и оказали ему первую помощь. На берегу его уже ждала бригада скорой помощи. По предварительной информации, сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

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