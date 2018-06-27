/ 17-летний подросток разбился на Голубом карьере в Челябинске

Молодого человека ищут спасатели и МЧС.

17-летний челябинец утонул на Голубом карьере. Об этом сообщают очевидцы происшествия. Подросток неудачно нырнул и разбился о камень. Находившиеся на карьере люди пытались ему помочь выбраться из воды, но безрезультатно. Водоем не предусмотрен для купания, там нет спасательных постов и необходимого оборудования.

Парень плохо умел плавать. Прыгнул с обрыва, вроде поплыл, потом начал бултыхаться. Его доставали два человека, потом еще два. Он уже уходил на дно и его отпустили, друзья пытались нырнуть за ним, но не смогли. Они вызвали «скорую» и полицию, взяли его вещи и убежали. — поделились в социальных сетях очевидцы.

Официальные ведомства подтвердили факт произошедшего. Найти тело до сих пор не удалось.

Около 18:22 на карьере в Центральном районе зафиксировано происшествие на воде. На место выехали сотрудники МЧС и спасатели. Поисково-спасательные работы на Голубом карьере не принесли результатов. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Напомним, 20 июня крупное происшествие зафиксировано на озере Кундравы в Чебаркульском районе. Там утонул отец двоих детей. Мужчина не смог самостоятельно выбраться из воды. Мальчикам 8 и 12 лет удалось спастись.