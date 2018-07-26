/ 17-летний подросток ушел из жизни после ссоры с бабушкой

При погибшем нашли предсмертную записку.

Накануне в одном из поселков Верхнеуральского района ушел из жизни 17-летний подросток. Его тело нашли вчера днем, 25 июля. Молодой человек жил в частном доме вместе с бабушкой. При подростке была обнаружена записка. Сейчас этим делом занимаются следователи.

Во дворе дома по месту жительства обнаружили 17-летнего подростка без признаков жизни. При нем была обнаружена записка, из содержания которой следует, что он сам принял данное решение. Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Возможно, одной из причин стала ссора с бабушкой. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Не исключаются и другие версии. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.