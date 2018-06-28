/ Тело 17-летнего подростка достали из Голубого карьера

На поиски погибшего ушли почти сутки.

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Сотрудники экстренных ведомств прекратили поиски 17-летнего челябинца. Его тело удалось поднять со дна Голубого карьера. Ориентировочно он провел в воде почти сутки. Для этого водолазам пришлось обследовать дно водоема. Они с помощью лодки проверяли место, где произошла трагедия.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части подняли тело молодого человека вчера, около 5 часов вечера. После обнаружения его тело передали сотрудникам МВД. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС Росси по Челябинской области.

Напомним, молодого человека начали искать после неудачного прыжка со скалы на Голубом карьере. Накануне, 27 июня, 17-летний подросток отдыхал с друзьями на берегу водоема. Товарищи и очевидцы, находившиеся рядом в этот момент, пытались помочь, но челябинец утонул. Вскоре на место для поисков прибыли спасатели и сотрудники МЧС.