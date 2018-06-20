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/ Тело утонувшего в Чебаркульском районе мужчины обнаружили водолазы

Тело утонувшего в Чебаркульском районе мужчины обнаружили водолазы

Рыбака нашли на дне водоема.
сегодня в 21:40
  |  Происшествия

Целый день спасатели искали на дне озера Кундравы в Чебаркульском районе мужчину, который не доплыл до берега с перевернувшейся лодки. Трагедия произошла сегодня, 20 июня. Отец с двумя сыновьями 8 и 12 лет отплыли от берега на расстояние 200 метров, чтобы порыбачить. Лодка перевернулась. Старший ребенок доплыл до берега сам, а младшего спасли очевидцы. Мужчину долгое время не могли найти. Спасателям сразу было понятно, что он утонул. Его тело пытались зацепить неводом, но кроме тины вытащить из озера ничего не удавалось. К делу приступили водолазы.

Тело утонувшего мужчины нашли. Это произошло примерно в 19:48. Обнаружили его челябинские водолазы. Нашли примерно на том же месте, где он и утонул. — сообщили сайту «Первый областной» в ПСЧ-48.

Напомним, что по факту происшествия следователи начали проверку.

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