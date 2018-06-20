/ Челябинец утонул в озере, нырнув с моторной лодки

Трагедия произошла рядом с Чебаркулем.

В озере Большой Кисегач найдено тело утонувшего челябинца. Мужчина с семьей и друзьями приехал отдыхать на природу. С товарищем и его дочкой они сели в моторную лодку. Отплыв от берега на расстояние 300 метров, мужчина решил искупаться. Нырнув в озеро, челябинец пропал.

К нам позвонила жена утонувшего. Она сообщила, что ее супруг не вынырнул из воды. Мы выехали вместе со спасателями из Миасса. Начались поиски. — сообщил сайту «Первый областной» начальник караула ПСЧ-48 Васильев Филипп Сергеевич.

Некоторое время спасатели не могли обнаружить тело. Им помог рыбак. Мужчина с удочкой указал на место, где он увидел что-то похожее на тело человека. Утопленника достали из воды. Мужчину было уже не спасти.