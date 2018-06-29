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/ Мощные порывы ветра угнали лодку на большую глубину в Миассе

Мощные порывы ветра угнали лодку на большую глубину в Миассе

На место выехали спасатели.
сегодня в 13:59
  |  Общество

Сильные ливни и шквалистый ветер наделали много шума в Миассе. В разгар стихии очевидцы, находившиеся недалеко от Поликарповского пруда, заметили лодку, которую очень быстро относило все дальше от берега к середине водоема. Обеспокоенные миасцы тут же позвонили в службу спасения. На место выехала бригада. В этот момент шел очень сильный ливень.

Вчера во время дождя в Миасский отряд поступил вызов на Поликарповский пруд. Очевидец сообщил, что в воде плавает лодка, возможно там есть люди. Спасатели на моторке подплыли и осмотрели лодку. — рассказывает сайту «Первый областной» спасатель Дмитрий Головин.

Оказалось, что лодка очень старая и изношенная. По словам очевидцев, ее крепеж не выдержал ветра и сломался. К счастью, внутри никого не было.

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