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/ Утонувшего 4 дня назад купальщика достали со дна реки

Утонувшего 4 дня назад купальщика достали со дна реки

Трагедия произошла под Троицком.
сегодня в 16:28
  |  Происшествия

Под Троицком в реке Уй 4 дня искали утонувшего мужчину. Еще в понедельник, 6 августа, он поехал с другом отдыхать на воде. Затем, по неизвестной до сих пор причине, пошел ко дну. Местные жители утверждают, что купальщики были нетрезвыми.

Товарищ утонувшего тут же вызвал на место спасателей, чтобы те вытащили мужчину и вернули его к жизни. Однако отыскать человека на большой глубине в реке Уй оказалось совсем непросто.

Спасатели Троицкого отряда выезжали на место 4 дня подряд. Каждый день были задействованы по 3 человека. Тело искали путем водолазного погружения и с помощью кошек в районе моста. Обнаружено оно сегодня утром. — проинформировала сайт «Первый областной» пресс-секретарь Челябинской областной спасательной службы Эльмира Гарипова.

Мужчина оказался в 7 метрах от берега, недалеко от первой опоры моста. Его вынесли на берег. Тело передали полиции.

Спасатели в очередной раз напоминают: в нетрезвом состоянии подходить к водоему не желательно. В воде вообще нужно быть осторожным, трезво оценивать свои силы, не заплывать на глубину, а также следить за компанией, с которой идет отдых на реке или озере.

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