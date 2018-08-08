/ «Он испугался, что она потянет его за собой». Новые подробности трагедии с утонувшей девочкой в Чебаркуле

Водитель гидроцикла оттолкнул школьницу, когда она начала тонуть.

Родные 15-летней девушки, утонувшей на озере Чебаркуль, рассказали о последних минутах жизни девочки. По их словам, мужчина, которого считают виновным в гибели Елены, не воспринял всерьез предупреждение, что девочка не умеет плавать. На середине озера он решил продемонстрировать трюки, сильно наклонил гидроцикл. И пассажир, и водитель оказались в воде. Помочь девочке выбраться мужчина не захотел.

Она начала карабкаться, хвататься за него. Испугался, что потянет за собой, и оттолкнул ее, сел на байк сам. Когда посмотрел, дочери уже не было. Он не нырял, катался вокруг на байке, искал ее. — рассказала мама девочки Светлана.

У девочки, по словам Светланы, были большие планы на жизнь. Она хотела быть хореографом, очень ждала выпускного, уже выбрала платье и прическу. Никто не мог даже подумать, что жизнь 15-летней Елены так скоро и трагично оборвется.

Напомним, 31 июля две 15-летние подруги отправились отдыхать на озеро Чебаркуль. На том же месте на гидроскутере катались двое мужчин. Один предложил прокатиться по водоему девушкам, те согласились. Одна из подруг во время катания упала с плавсредства и ушла на дно. Сейчас следователи проверяют законность управления гидроскутером, а также соблюдение правил нахождения на воде. Поиски завершены. С девочкой простились в минувшие выходные.