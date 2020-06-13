Утечка газа произошла во время ремонта газопровода в Златоусте

На месте работают все экстренные службы города.

Послушать 00:00

ЧП произошло сегодня, 13 июня, в Златоусте Челябинской области. Во время ремонтных работ газопровода произошла авария. Как сообщает с места корреспондент медиахолдинга ОТВ, на улице жуткий запах газа, а вокруг места аварии перекрыто движение на неопределённый срок.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Ленина и Октябрьская в обеденное время. По предварительным данным, во время ремонтных работ была нарушена целостность газовой трубы. Реальную причину аварии будут выяснять специалисты.

«Все службы города находятся здесь, это и газовая служба, и МЧС. Проведено оцепление силами полиции для безопасности граждан. Подрядчиком организована работа по устранению места утечки, а также причин и последствий. Ситуацию держит на контроле глава округа и дежурные по городу. Будем наблюдать за ситуацией и, если потребуется, привлекать дополнительные силы и средства»,— рассказал медиахолдингу ОТВ заместитель главы ЗГО Вячеслав Бобылев.

Жителей города просят отнестись к оцеплению с пониманием и быть аккуратнее, а также до устранения утечки газа объезжать и обходить место ЧП.