На газомотрное оборудование к концу года переведут 300 автомобилей

Часть расходов по установке возместит областное правительство.

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До конца года в Челябинской области переведут на газомоторное топливо переведут 300 автомобилей. Мера должна сделать воздух чище и способствовать экологии региона. Благодаря привлекательной цене и низким содержанием вредных выбросов в атмосферу метан считается перспективным топливом. Смогут сэкономить водители, поскольку часть затрат на установку оборудования компенсируют из областного бюджета.



«Установка должна производиться в сертифицированном установочном центре. Комплект оборудования, который устанавливается на автомобиль также должен быть сертифицирован»,— отметил директор установочного центра по переоборудованию автомобилей Дмитрий Колесников.

Одним из тех, кто установил газовой оборудование стал Кирилл Азаров. За год мужчина проезжает на своей машине не меньше 20 000 километров. На газ челябинец перешёл чтобы сэкономить.

«Раньше ездил на пропане, обращался в эту компанию, ставили на другой автомобиль пропан. О метане никогда не задумывался, честно говоря. Приехал, мне сказали, что есть возможность поставить метан по цене пропана. Что мне компенсируют две трети стоимости. Сначала не поверил, удивился. Мне положили документы, убедился, что это правда»,— подчеркнул водитель Кирилл Азаров.

До конца года в Челябинской области должны переоборудовать 300 транспортных средств. Причём на поддержку из областного бюджета могут рассчитывать водители легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Как отметил замгубернатора Егор Ковальчук, при этом не имеет значения, к какой категории относится человек.

«И частные предприниматели, и малый и средний бизнес, и граждане, и самозанятые. То есть, все те, у кого в реальной жизни либо в бизнесе расходы на топливо составляют достаточно значительную часть расходов, они имеют полную возможность и достаточно удобно обратиться в один из сервисных центров»,— отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Заправить метаном автомобили можно на специализированных АЗС. Отметим, что уже к 2022 году в Челябинской области в эксплуатацию запустят не менее 19 газовых заправок.