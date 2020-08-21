Жители Челябинска мешали установить опору газопровода

Горожане решили, что муниципальная земля принадлежит им.

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В Челябинске монтажникам газопровода пришлось обратиться за помощью к правоохранительным органам и судебным приставам из-за того, что местные жители мешали им установить опору газопровода.

Жители одного из домов по улице Плужная в Советском районе увидели, что рядом с их домом проходит монтаж опоры газопровода. Несмотря на то, что земля за их забором находится в собственности города, жители решили, что она принадлежит им. Поскольку они были против возведения опоры, сразу после установки конструкции, они спиливали ее.

«Невозможность выполнить необходимые работы стала поводом для обращения организации в суд. Суд однозначно решил вопрос в пользу газопровода, поскольку земля, по которой тянут ветку, муниципальная, а подрядная организация выполняла заказ города на газификацию района. Исполнение решения суда было возложено на судебных приставов Советского района. Исполнительный документ гласил: „обязать должников не чинить препятствия в пользовании земельным участком для выполнения строительно-монтажных работ кольцевого газопровода“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Судебные приставы предпринимали попытки ознакомить противящихся жителей с документами, а также поговорить с ними, но выйти из дома они решили только после того, как рабочие возобновили работы по монтажу конструкции. Для того, чтобы урегулировать конфликт пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов.

«В итоге должники все-таки услышал доводы судебных приставов, рабочие продолжили монтаж. Правда, для этого им пришлось разгрести кучу щебня, которую хозяева показательно свалили на место будущей опоры», — отметили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Для того, чтобы сохранить конструкцию, возле нее оставили автомобиль с сотрудниками подрядчика. Ночью хозяева дома, рядом с которыми установили опору, несколько раз выходили, чтобы разрушить конструкцию, но из-за того, что ее охраняли, возвращались в дом.

Кроме того, из-за противодействия приставам, жителям придется выплатить исполнительский сбор.