В Челябинске обнаружена утечка авиационного топлива

Угрозы жизни и здоровью жителей города нет.

Течь была обнаружена ночью 3 января при формировании грузового железнодорожного состава на станции «Челябинск — Главный». Одна из цистерн, в которой транспортировалось топливо для двигателей, оказалась не герметичной. О произошедшем оповестили оперативные и диспетчерские службы города.



Произведена перекачка топлива в резервную цистерну. Работы завершены в 18 часов 22 минуты, цистерна отправлена по маршруту следования. — уточняют сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы.



Отметим, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ выявлено не было. На движение поездов происшествие не повлияло.