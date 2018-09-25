/ Утечка соляной кислоты произошла на вокзале Челябинска

Вещество перевозили грузовым составом.

Соляная кислота разлилась по станции «Челябинск — Главный». Утечку заметил диспетчер Южно-Уральской железной дороги, когда обходил грузовой состав утром 25 сентября. Немедленно были оповещены экстренные службы, а неисправная цистерна отбуксирована на грузовую станцию.

25 сентября в 06:30 по местному времени в грузовом парке станции Челябинск-Главный была выявлена течь соляной кислоты из емкости, находящейся в контейнере в составе грузового поезда. Платформа с контейнером была оперативно отцеплена и отправлена на специальные пути для устранения неисправности. На месте работал пожарный поезд станции Челябинск-Главный. В 11:56 по местному времени течь была устранена, груз перелит в другую емкость. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Почву рядом с местом утечки обработали сорбентом. Экологической угрозы, по данным сотрудников железной дороги, нет. Кроме того, инцидент не повлиял на движение поездов. Расписание осталось прежним. Задержек и опозданий нет.