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Утечку опасного вещества ликвидировали в Челябинске

Происшествие не повлияло на движение поездов.
сегодня в 13:15
  |  Происшествия

Утечка произошла в 5:30 утра 7 октября. Как сообщили сайту «Первый областной» в едино-диспетчерской службе Челябинска, информация поступила от старшего смены службы 01. Течь из цистерны была обнаружена при обходе грузового состава.

Оповещение экстренных оперативных служб проведено согласно действующим алгоритмам. Цистерна была отбуксирована в технологический тупик. Утечка происходила через запорную арматуру, путем протяжки течь устранена. — прокомментировали сайту «Первый областной» в едино-диспетчерской службе Челябинска.

Устранить утечку удалось за час. В дальнейшем, железнодорожный состав был сформирован и отправлен по месту назначения. Отметим, на место утечки выезжали сотрудники ЮУЖД, МВД и МЧС в составе 15 человек и 5 единиц спецтехники. Происшествие никак не повлияло на движение поездов.

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