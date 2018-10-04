/ Распространение хлора остановили спасатели в Магнитогорске. Видео

На месте работала полиция и коммунальщики.

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Масштабные учения по ликвидации утечки хлора прошли в Магнитогорске. В учении принимали участие сотрудники спасательных служб, правоохранительные органы и работники водоканала.

По легенде утечка вещества произошла при неосторожном обращении с хлором. Контейнер с веществом поступил на территорию треста «Водоканал», его повредили при разгрузке, из-за чего в контейнере образовалась трещина. Как рассказал сайту «Первый областной» начальник штаба гражданской обороны водоканала Магнитогорска Владимир Кибалко, попадание жидкого хлора на человека влечет за собой сильнейший ожог, вплоть до прожигания кости.

Если жидкий хлор попадет на руку, то, ввиду того, что это активное вещество, на руке будет маленькая дырочка и сильнейший ожог, вплоть до прожигания кости. Хлор находится в контейнере с толстыми стенками из специальной стали. Мы лишь гипотетически можем предположить, что радиус распространения хлорного облака, которое человек услышит по запаху будет примерно 1 километр 300 метров. — рассказал сайту «Первый областной Владимир Кибалко.

Итоги учений подвел начальник управления гражданской защиты населения Олег Жестовский. По его словам, действия специалистов заслужили высокую оценку.

Поставленные задачи мы все выполнили. Оценить все действия мы можем на «хорошо». Есть, конечно, маленькие недочеты, несогласованность действий, но это устраняется дополнительными тренировками. Мы проводим эти учения не последний раз, поэтому будем все смотреть и устранять. — рассказал сайту «Первый областной» Олег Жестовский.

Отметим, что учения регулярно проходят на территории Челябинской области. Вчера также начались масштабные учения энергетиков, в которых принимают участие 715 специалистов из Челябинской и Свердловской областей и Пермского края.