/ «Уставшая» женщина легла отдохнуть на проезжей части в Челябинске

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В социальных сетях распространяется ролик из Челябинска, на котором снято странное поведение пешехода. Короткое видео записано в темное время суток. На кадрах видно, как на пересечении 40-летия Октября и проспекта Ленина в Тракторозаводском районе женщина на светофоре не пропускает поток машин, останавливаясь в сантиметрах от автомобилей. Прохожая в неяркой одежде ходит из стороны в сторону. В финале минутного видео женщина ложится на «зебру».

Пользователи сети предположили, что женщина находится под воздействием алкоголя или иных веществ, объясняя этим ее внезапную «усталость».

Нужно было выйти из авто и отхлестать вичкой, как сидорову козу! — предложил интернет-пользователь Сергей Тихомиров.

Напомним, автомобилисты и пешеходы нередко наблюдают подобные случаи на проезжей части. Ранее эксцентричный мужчина без трусов напал на автомобиль такси. Агрессор кричал и пинал по колесам машину. Сайт «Первый областной» размещал ролик со скандалистом.